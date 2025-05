Podismo, la Notturna di San Zanobi. Foto e classifica completa dell’edizione 2025

Scandicci (Firenze), 14 maggio 2025 – In occasione dei festeggiamenti per il santo patrono di Scandicci, la Podistica Il Ponte ha riportato in scena la tradizionale Notturna di San Zanobi, da qualche anno con una novità logistica: la partenza è stata infatti spostata dal centro città alla periferia, con base presso la Bocciofila di via Scandicci Alto.

Una scelta che si è rivelata vincente, rendendo il tracciato più tecnico e la sfida sportiva ancor più stimolante. Quasi 400 i partecipanti al via, tra atleti competitivi e appassionati, impegnati su un circuito da ripetere tre volte, reso selettivo da una salita di ben 700 metri. A rendere il tutto ancor più impegnativo ci ha pensato un improvviso temporale, scoppiato proprio a metà gara, che ha trasformato il tracciato in una vera e propria prova di carattere.

Il gruppo dei partenti al via (foto Regalami un sorriso)

Soddisfazione nelle parole del nuovo presidente del sodalizio organizzatore, Francesco Ciampi: “Un’ottima partecipazione e un livello agonistico davvero elevato. Peccato – dice – solo per il maltempo, che ha un po’ rovinato il clima di festa e l’atteso ristoro finale, da sempre fiore all’occhiello della manifestazione”.

Il servizio fotografico è stato a cura della Ets Regalami un sorriso, con ricerca immagini facilitata grazie all’indicizzazione tramite il numero di pettorale. Una preziosa, come sempre, attività dell’associazione pratese presieduta da Piero Giacomelli che grazie ai fondi raccolti riesce da anni a sostenere una incredibile campagna di sensibilizzazione sull’uso dei defibrillatori: nei giorni scorsi ha consegnato il 207esimo apparecchio salvavita acquistato grazie ai contributi dei sostenitori.