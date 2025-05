Mezza del Mugello, strepitosa Robu. Foto e classifiche

San Piero a Sieve (Firenze), 11 maggio 2025 – È stata Mihaela Robu la grande protagonista della sesta edizione della Mezza del Mugello, corsa domenica sul nuovo tracciato disegnato tra San Piero a Sieve e Borgo San Lorenzo.

Il percorso, trasformato in un circuito di poco più di 10 km da ripetere due volte, si è rivelato veloce e spettacolare, esaltando le doti della portacolori dell’ASCD Silvano Fedi, che ha lasciato il segno con una prova maiuscola. La Robu ha dato filo da torcere anche agli uomini, concludendo la gara in 1h23’43”, miglior crono assoluto femminile nella storia della manifestazione, e seconda al traguardo dietro soltanto a Onorio Zacchi (GS Le Panche Castelquarto), che è riuscito a superarla solo nelle ultime battute, chiudendo in 1h23’26”.

Sul podio maschile, alle spalle di Zacchi, sono saliti Niccolò Del Panta (57 Performance) in 1h25’03” e Francesco Righi (GS Valdelsa Runners) in 1h26’17”. Fuori dal podio, ma comunque protagonisti, Milo Bocchino (Atl. Signa) in 1h26’44” e Leonardo Longinotti (Assi Giglio Rosso Firenze) in 1h27’43”. Tra le donne, alle spalle della Robu, ha brillato anche la connazionale Roxana Maria Girleanu (GP Parco Alpi Apuane), che ha chiuso in 1h27’43”, sesta assoluta, confermandosi atleta di grande valore. Terza piazza per Stefania Bargiacchi, compagna di squadra della vincitrice, in 1h32’13”. In totale sono stati circa 250 i partecipanti tra la Mezza competitiva e la Corri Mugello, la non competitiva di 11 km.

In quest’ultima, i migliori tempi sono stati quelli di Giuseppe Serrao (44’48”) e Gianna Pichierri (1h00’44”). Grandi consensi per il nuovo percorso scelto dall’ASD Mezza del Mugello, presieduta da Antonio Lista, che ha saputo offrire agli atleti un tracciato vario, divertente e ben presidiato, reso ancora più piacevole da una splendida giornata di sole. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento: in particolare all’Amministrazione Comunale di Scarperia e San Piero a Sieve, all’Associazione Pink Firenze e agli sponsor, che con il loro sostegno hanno contribuito al successo di questa manifestazione targata AICS, sempre più amata e pronta a crescere ancora.