Mountain Bike: Club Appenninico 1907 brilla nel fuoristrada

Borgo San Lorenzo,18 maggio 2021 - Anche nell’ultima ultima tappa del Trofeo Nazionale Top Class Grand Prix Centro Italia MTB Giovanile, che si è tenuta in provincia di Arezzo, i giovanissimi biker del Club Ciclo Appenninico 1907 di Borgo San Lorenzo si sono fatti valere. Su di un tracciato ai limiti della praticabilità e sotto una pioggia torrenziale, i ragazzi mugellani hanno dimostrato la loro bravura e le doti che possiedono per la specialità dando ai direttori sportivi e dirigenti, grandi soddisfazioni e risultati. Christian Bandini allievo 1° anno, dopo uno stop forzato di circa un mese è rientrato alle gare dimostrando una buona condizione. Giulio Natalino esordiente 2° anno coinvolto in una caduta al via, ha recuperato posizioni conquistando buoni punti Top Class. Leonardo Poggiali allievo 1° anno nonostante problemi meccanici è terminato ai primi posti. Bene anche Matteo Braccesi e Daniele Fabbri, leader del Trofeo e vittorioso nel Grand Prix del Centro Italia. Per Fabbri e Braccesi infine la convocazione nella rappresentativa del Comitato Regionale Toscana per la prossima Coppa Italia. Antonio Mannori