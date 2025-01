Podismo, torna la mezza maratona di Scandicci

Scandicci, 22 gennaio 2025 – La Mezza Maratona di Scandicci si prepara a incantare i partecipanti con un percorso che si snoda tra le pittoresche strade della città e le affascinanti campagne circostanti. Un tracciato che promette non solo una gara avvincente, ma anche una vista mozzafiato e un’esperienza indimenticabile. La partenza è fissata per le 9,30 da piazza della Resistenza, con punti di ristoro strategicamente posizionati ogni 5 chilometri per garantire comfort e sicurezza agli atleti.

La ventunesima edizione della mezza maratona di Scandicci ha già attirato numerosi iscritti grazie alla quota promozionale, ma c'è ancora tempo per unirsi a questa grande festa dello sport. L’appuntamento è per domenica 16 febbraio, una data che segna un evento imperdibile per i podisti di ogni livello. Come da tradizione, la gara si preannuncia partecipata e incerta fino all’ultimo, con una forte presenza di atleti locali e non, per molti dei quali rappresenta l’occasione perfetta per inaugurare la stagione delle corse su strada. Non solo una competizione, ma anche una giornata di festa dedicata agli appassionati di corsa e alle famiglie, all’insegna dell’attività fisica e del divertimento.

Un elemento distintivo dell’evento è il supporto dei "pacemaker" della ETS Regalami un Sorriso, che guideranno i partecipanti scandendo il ritmo in diverse fasce di merito. La stessa associazione si occuperà del servizio fotografico, garantendo immagini che uniscono sport e solidarietà. Accanto alla mezza maratona, il programma prevede due eventi collaterali: “La Corsa contro le Mafie”, una 10 km non competitiva, e la Passeggiata della Legalità, un percorso di 5 km. Entrambe le iniziative offrono un’opportunità per tutti, dai runner esperti a chi desidera semplicemente partecipare per il piacere di muoversi insieme. La gara di quest’anno si distingue per il ricco montepremi: ben 161 premi di categoria e riconoscimenti per le prime cinque società classificate, sia per punteggio acquisito che per numero di iscritti su tutte le distanze. Le iscrizioni sono aperte al costo di 27 euro, ridotto a 25 euro per i tesserati UISP. Inoltre, sono previste agevolazioni e sconti per le società con almeno cinque partecipanti. Per maggiori informazioni e iscrizioni, è possibile visitare il sito ufficiale.