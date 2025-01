Podismo, tutto pronto per il trofeo Nave

Firenze, 20 gennaio 2025 – Tutto è pronto per il 44° Trofeo Nave, che il prossimo 26 gennaio richiamerà almeno 600 partecipanti da tutta la Regione ma non solo. La partenza è fissata presso la Palestra Botticelli, in via Gran Bretagna a Firenze. L’evento, patrocinato dal Comune di Firenze e dal Comune di Bagno a Ripoli, si conferma una tradizione consolidata, ma con alcune novità pensate per accrescere l’attrattiva e migliorare i servizi offerti agli atleti, mantenendo comunque costi di iscrizione accessibili. Il programma della manifestazione prevede tre percorsi distinti: Il percorso classico di 16 km, con un dislivello di circa 300 metri, ideale per chi cerca una sfida tecnica e coinvolgente, in versione si competitiva che non competitiva.

La “Scalata al Convento”, giunta alla settima edizione, che propone un impegnativo percorso di 25 km con un dislivello di 635 metri. Questa gara regala panorami mozzafiato sul Convento dell’Incontro, rendendola un’esperienza imperdibile per gli amanti della lunga distanza. L’Eco Camminata, pensata per camminatori e partecipanti non competitivi, che si snoda lungo le rive dell’Arno su un tracciato facilmente percorribile. Tutti i tre percorsi per la maggior parte in natura con terreni misti, strade di campagna, strade bianche e single track.

Il presidente della Gruppo sportivo, Paolo Pistolesi, ha sottolineato l’impegno dei circa 70 volontari che presidieranno il percorso, coadiuvati da una trentina di addetti nell’area di partenza e arrivo. La sicurezza sarà garantita dalla collaborazione con la Misericordia di Badia a Ripoli e l’Associazione Nazionale Carabinieri, che supervisioneranno i punti critici del tracciato. Un team di cinque persone sarà inoltre incaricato della segnaletica lungo il percorso.

Come ogni anno, il giorno successivo alla gara sarà dedicato alla pulizia delle aree boschive attraversate, in linea con l’impegno per la tutela dell’ecosistema locale.

Lungo il percorso saranno distribuiti circa 300 litri di acqua e 60-80 litri di tè caldo, con fornelli attivi nei punti di ristoro intermedi. All’arrivo, i partecipanti saranno accolti con un ricco buffet: pasta, torte fatte in casa e altre prelibatezze locali, accompagnate dall’immancabile tè caldo e bevande ristoratrici.

Il servizio fotografico sarà curato dall’ETS “Regalami un sorriso”, da oltre 20 anni attiva nel documentare eventi sportivi con finalità benefiche. Il 44° Trofeo Nave non sarà solo un evento sportivo, ma anche un’occasione per celebrare la comunità, il rispetto per l’ambiente e il valore della solidarietà.