Trofeo Sanmartinese, foto e classifica della corsa di Campi Bisenzio

Campi Bisenzio, 19 gennaio 2025 – Un successo straordinario per il 43° Trofeo Sanmartinese, che ha visto oltre 500 podisti e camminatori animare le campagne di Campi Bisenzio in una giornata all’insegna dello sport e del ricordo. L’evento, organizzato dall’Atletica Campi sotto l’egida della Uisp e con il patrocinio del Comune, ha celebrato anche la memoria dei "Martiri di Valibona", guidati dal partigiano Lanciotto Ballerini, caduto nei tragici fatti del gennaio 1944.

La competizione, con partenza e arrivo presso il suggestivo stadio di atletica intitolato a Emil Zatopek, ha proposto un percorso di 15 chilometri per gli atleti competitivi e di 5 chilometri per i camminatori. Un tracciato interamente pianeggiante, immerso nella campagna circostante e caratterizzato dall’attraversamento del fiume Bisenzio, che ha saputo conquistare partecipanti e pubblico. In palio c’erano il 34° Trofeo Martiri di Valibona, il 35° Trofeo Unicoop Firenze e il 21° Trofeo Enrico Camangi, che hanno aggiunto ulteriore prestigio alla manifestazione.

“Un grande successo di partecipazione e un evento che cresce anno dopo anno”, ha dichiarato con soddisfazione Riccardo Bicchi, presidente dell’Atletica Campi. Oltre alla gara, i partecipanti hanno potuto usufruire di servizi impeccabili, tra cui spogliatoi con docce calde e una tensostruttura adibita a palestra per le premiazioni, situata a margine della pista. Un dettaglio significativo: la palestra è cardioprotetta grazie alla presenza di un defibrillatore, acquistato con il contributo dell’Atletica Campi e della ETS "Regalami un sorriso", che ha anche curato il servizio fotografico dell’evento. Il 43° Trofeo Sanmartinese si conferma così non solo una competizione sportiva di alto livello, ma anche un’occasione per celebrare valori come la memoria storica, la solidarietà e l’attenzione alla sicurezza.