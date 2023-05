Meeting Ruini vince la Supercoppa

La Meeting Ruini Volley vince 3-0 la finale di Supercoppa nazionale Uisp con Modena e riporta il prestigioso trofeo a Firenze. Una manifestazione, quella di Belluno, che contava le 12 migliori squadre di volley misto italiane.

Ora l’obiettivo è riportare anche lo scudetto nella Città del Giglio, perso un anno fa contro Treviso, avversaria storica. Da ricordare che nella Supercoppa nazionale la Ruini in semifinale ha prevalso proprio su Treviso in una semifinale al cardiopalma, decisiva per la conquista del titolo.

Parole di elogio al gruppo da parte dell’allenatore Fabrizio Toti, che guida la squadra da dodici anni: "Ottime capacità tecniche, unite alla forza dell’amicizia e del piacere di stare insieme ci hanno fatto raggiungere traguardi di primo piano".

La rosa della formazione: nella foto, da sinistra: allenatore Toti, dirigenti Della Concordia e Palumbo, giocatori: Alfano (capitano), Artini, Sgrilli, Messeri, Checcucci, Rosati, Ceccarelli; accosciati: Magi, V. Salvestrini, G. Salvestrini, Morando, Bonciani, Chiti, Stolfi, Boschi.

F. Que.