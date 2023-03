Meeting Firenze del nuoto, 32 azzurri convocati

Un momento della conferenza stampa a Palazzo Vecchio

Firenze, 14 marzo 2023 - Tutti i 32 Azzurri della Nazionale di nuoto sono convocati dal direttore tecnico Cesare Butini al Meeting nazionale Trofeo Città di Firenze, categoria assoluti, in programma il 17 e 18 marzo. L'evento, organizzato dalla Rari Nantes Florentia in collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto e col patrocinio del Comune, vedrà la partecipazione di oltre 300 nuotatori provenienti di 50 società. I rilevamenti cronometrici saranno decisivi per selezionare gli atleti che parteciperanno ai campionati italiani di Rimini, ad aprile, e poi ai Mondiali di Fukuoka in Giappone (14-30 luglio).

Tra i big la medaglia d'argento olimpica Lorenzo Zazzeri che ha detto alla presentazione: "Sono molto contento perché torno in Nazionale. È un onore nuotare in casa, per me un primo passo per la ripresa dopo uno stop di cinque mesi. È uno stimolo in più gareggiare con i colori della Nazionale alla piscina di Bellariva. Il primo mese di allenamenti è stato molto difficile. Adesso sto riprendendo il ritmo e la mia nuotata. A Bellariva farò i 100 e i 50 stile libero". "Dopo 28 anni la squadra, quasi al completo, torna per a Firenze - ha spiegato Butini -, test importante a quattro settimane dagli Assoluti che saranno nostro banco di prova per la selezione di chi gareggerà agli eventi internazionali. Il meeting sarà snello, senza batterie, ma a serie.

Ogni nuotatore avrà una sola chance in ogni gara. Uniche assenze Gregorio Paltrinieri perché impegnato in una gara di open water in Israele, Margherita Panziera perché ora non è in grandi condizioni ed il giovane Lorenzo Galossi". Per ritrovare nuoto in grande stile a Firenze bisogna risalire al 1995 coi campionati italiani assoluti primaverili. "Il meeting 'Città di Firenze' è occasione - ha aggiunto il vicepresidente Federnuoto e presidente della Rari Nantes Florentia Andrea Pieri - per portare qui tutti gli atleti azzurri che hanno trionfato l'anno scorso sia ai Mondiali che agli Europei". L'assessore allo Sport Cosimo Guccione ha parlato di "orgoglio di poter ospitare un appuntamento di nuoto nazionale".