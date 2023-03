GP di Larciano, a Marco Saligari il premio Nello Bonfanti

La consegna del premio a Larciano a Marco Saligari

Larciano,6 marzo 2023 - – In occasione della presentazione del 45° Gran Premio Industria e Artigianato Larcianese, la classica ProSeries in programma il prossimo 26 marzo, è stato consegnato nel rispetto della tradizione lo speciale premio nel ricordo di Nello Bonfanti, fondatore dell’Unione Ciclistica Larcianese e della gara ciclistica, all’inizio un “Circuito degli Assi” per una decina di edizioni, e quindi dal 1977 la gara in linea.

Il premio va al personaggio che ha contribuito a far crescere e conoscere il “Gran Premio di Larciano”. Per il 2023 l’attuale presidente dell’U.C. Larcianese ha consegnato lo splendido riconoscimento a Marco Saligari, protagonista come atleta e vincitore a Larciano dell’edizione 1993 davanti a Ugrumov, Molinari, Colagè e Adri Van der Poel, il padre di Mathieu. Marco Saligari è stato poi in diverse occasioni a Larciano in qualità di direttore sportivo quando ricoprì quel ruolo, ed infine ha parlato della corsa larcianese in qualità di commentatore televisivo in RAI, l’ultima volta lo scorso anno. Un premio meritatissimo per questi tre motivi, e del quale Marco si è detto onorato e felicissimo.