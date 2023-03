Luco-Dicomano atto II Ora la gara di rigioca

Luco-Dicomano si rigiocherà domani alle 15,30 al campo sportivo di Grezzano. Una gara di grande importanza per il Dicomano impegnato nella lotta per la salvezza, mentre il Luco può ancora sperare di centrare l’obiettivo play off. La decisione è stata presa dalla Corte d’appello territoriale presieduta da Carmine Compagnini. In primo grado il giudice sportivo aveva decretato la punizione sportiva della perdita dell’incontro a carico del Luco. Cambiata quindi la sentenza si torna in campo dal primo minuto di gioco poiché quando viene esaminata la regolarità dell’incontro sotto l’aspetto della giustizia sportiva, non può essere applicata la disposizione regolamentare della continuazione della gara dal momento dell’interruzione.

Si parte dall’inizio sullo 0-0 e con 11 giocatori per parte. Da ricordare che quando la partita fu sospesa, a circa 15 minuti dal termine, il Dicomano era in vantaggio per 1-0, ma con 9 uomini per due espulsioni a seguito delle proteste per un grave infortunio subito da un giocatore con successivo intervento dell’elisoccorso. Poi la terna che dirigeva la gara aveva ritenuto che non ci fossero le condizioni per proseguire la gara effettuando il triplice fischio. Per capire meglio la sentenza bisognerà attendere le motivazioni pubblicate nel Comunicato ufficiale.

Il presidente del Dicomano Roberto Ciulli interviene sull’argomento: "Riteniamo che non sia giusto dover ripetere la partita, ma seguiamo quelle che sono le direttive federali. Ci riserviamo di esaminare in maniera dettagliata la questione insieme a un legale di nostra fiducia e se ci sono i margini per revocare questa sentenza lo faremo nelle giuste sedi".

La classifica attuale a una giornata dal termine: Antella 42 punti, Audax Rufina 41, Lanciotto Campi 40, Affrico 38, Grassina 37, Luco 33 (-1 partita), Cs Lebowski 32, Montelupo 30, Rignanese 28, San Piero a Sieve 23, Athletic Calenzano 22, Quarrata Olimpia 20 (riposa nell’ultima giornata di campionato), Dicomano 17 (-1 partita).

Francesco Querusti