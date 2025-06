Notte Special: primo incontro toscano di boxe fra atleti in carrozzina

Firenze, 17 giugno 2025 - Come diceva Nelson Mandela: lo sport ha il potere di cambiare il mondo, parlare una lingua comprensibile dai giovani, unire, dare speranza e coraggio. E il mondo della boxe sta infatti cambiando, se è vero che mercoledì sera, nello Stadio Comunale Bozzi alle Due Strade, si disputerà l'incontro tra Matteo Fabbri , boxer toscano, e l'atleta veneto Gianluca Perale. Ad organizzare l'evento è stata la palestra Dinamika Special Boxe di Porta Romana, dove vengono regolarmente accolti gratuitamente persone in carrozzina, ragazzi tetraplegici e malati di Parkinson, "La boxe è una disciplina che si propone di “usare” lo sport per comunicare un messaggio di uguaglianza, inclusione e per trattare temi sociali molto importanti in questo periodo che stiamo vivendo", spiegano gli organizzatori. L'iniziativa di una palestra aperta gratuitamente alla disabilità ha meritato un plauso anche dalle autorità cittadine, che hanno riconosciuto il merito al progetto di Simone Vannuzzi, tecnico federale e campione italiano dei supermassimi categoria over 51, che ha saputo creare una palestra autogestita e “speciale”, che organizza corsi gratuiti di pugilato per persone diversamente abili. Una novità assoluta in Italia, un vanto sportivo e sociale per la città, iniziato dagli incontri con Cosimo Guccione, ex assessore allo sport e attuale Presidente del Consiglio Comunale. "Parliamo proprio quella disciplina che non a caso viene definita “nobile arte“, dove spesso capita che i protagonisti siano campioni di vita e coraggio - spiegano i promotori dell'incontro - oppure (come in questo caso) atleti veri capaci di prendere a pugni il destino e la sorte, le limitazioni e le condizioni di handicap, trasformando l’esistenza in carrozzina in una sfida piena di passione e, perché no, di competizione. La boxe come “riscatto sociale“ e ragione di vita. Perché con lo sport l’esistenza di tanti ragazzi è cambiata."Dunque, domani una serata di pugilato Special allo Stadio Bozzi concesso dall’Assessore allo Sport del Comune di Firenze, Letizia Perini, una serata impostata su incontri di una selezione di pugili dilettanti élite fiorentini ma il clou dell'evento sarà, appunto, la presentazione dell'incontro di Special Boxe dell’atleta in carrozzina Matteo Fabbri, allenato da Simone Vannuzzi, che incontrerà Gianluca Perale, atleta veneto allenato da Nicola Masiero, maestro federale. Il ring, montato su una piattaforma stabile e protettiva, sarà posto sul manto erboso dello Stadio Porta Romana, attiguo alla Palestra Dinamika e l’ingresso sarà accessibile al pubblico al costo di euro 5, destinati a scopo solidale per l’acquisto di una carrozzina Special per incontri e allenamenti.