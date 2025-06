Di corsa “Su e giù per i poggi con i Leo”

Malmantile, 17 giugno 2025 – Una corsa che unisce sport, solidarietà e sapori autentici del territorio. “Su e giù per i poggi con i Leo” torna nel 2025 con un’edizione che promette di essere molto più di un semplice evento podistico. La manifestazione sostiene le attività sociali dell’Associazione Trisomia 21 APS e si presenta come una corsa non competitiva di 8 km (con percorso ridotto di 5 km per i camminatori), organizzata dalla ASD Nuova Atletica Lastra sotto l’egida del Comitato UISP di Firenze. L’evento è patrocinato dal Comune della Lastra a Signa e vede la partecipazione attiva di AVIS e dell’associazione Leonardo Alderigi. Ma il richiamo non è solo sportivo: lo stand gastronomico curato da AVIS offrirà un ricco menù con protagonista una delle specialità locali più amate, le celebri “ficattole fritte”. Pasta fritta da gustare calda, magari accompagnata da prosciutto toscano, per una pausa conviviale che è già tradizione. Il tracciato, tra le splendide colline di Malmantile, regalerà emozioni e scorci mozzafiato, rendendo la corsa un’esperienza immersiva nel cuore del paesaggio toscano. Il vero cuore dell’iniziativa resta però lo scopo benefico: l’evento sostiene l’operato dell’Associazione Trisomia 21, punto di riferimento per l’assistenza e l’inserimento sociale dei ragazzi con sindrome di Down. A testimonianza del valore dell’iniziativa, sarà presente anche la ETS “Regalami un sorriso”, che con orgoglio è stata scelta come fotografo ufficiale della manifestazione.