Lanciotto, anno super Gli Allievi B campioni

È ancora festa grande in casa della Lanciotto Campi. Dopo la promozione in Eccellenza della Prima squadra, la bacheca campigiana si arricchisce con altri successi delle squadre giovanili. Dopo il trionfo dei Giovanissimi B, anche gli Allievi B allenati da Marco Miedico si aggiudicano il loro campionato Provinciale, vincendo lo spareggio con il Figline, grazie al gol di Colletti. Un campionato di successo concluso a pari merito con la formazione valdarnese, che dovrebbe consentire l’anno prossimo di partecipare ai Regionali. Sono diversi i giovani interessanti di questo gruppo degli Allievi B guidati dall’esperto Miedico. Spesso alcuni sono stati chiamati a dar man forte alla formazione del 2006. Uno in particolare: il capocannoniere Matteo Colletti, un fenomeno del gol. Colletti ha concluso la stagione con 77 reti, di cui 40 con gli Allievi e 37 reti con la squadra del 2006.

Questa la rosa degli Allievi B del Lanciotto Campi.

Portieri: Irind Seferi, Manuel Spina.

Difensori: Cristian Catanzaro, Tommaso Cetica, Filippo De Simone, Alessandro Fakkas, Gabriele Mititelu, Mirko Paolieri, Mirko Poggi.

Centrocampisti: Francesco Aquino, Andrea Bonechi, Federico Cricellli, Jesse Cufi, Pietro Giacomelli, Samuele Pagana, Alessio Panerai.

Attaccanti: Andrea Arca, Matteo Colletti, Gabriele Magurno, Samuele Mammana, Kledi Vasa. Allenatore Marco Miedico, vice allenatore Alessio Mammana. Preparatore portieri Mattia Posarelli, preparatore atletico Stefano Maggio. Dirigenti accompagnatori: Colletti, Catanzaro, Cetica.

