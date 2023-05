Lampredi in panchina è il colpo d’avvio

Molte novità nel calciomercato dilettanti. In Prima categoria rivoluzione calcistica a Novoli, dopo il passaggio di mister Francesco Sacconi e di sette giocatori nelle file del Cerbaia. Il direttore generale del Novoli Stefano Rossi è al lavoro per ricostruire una squadra di valore.

Il primo colpo messo a segno è stato l’accordo con l’allenatore Andrea Lampredi, insieme al vice Enrico Marchi, che siederà nella prossima stagione sulla panchina di Prima categoria del Novoli, dopo illustri trascorsi in varie squadre del territorio fiorentino. I primi due acquisti sono il ritorno dell’esperto portiere Lorenzo Fattori (ex Galluzzo) e l’esterno destro Mata dalla Gallianese. Il dg Rossi, insieme al presidente Roberto Travagli, vuole portare avanti un programma triennale per rilanciare il Novoli ai vertici della categoria.

Gli ex Fiesole, l’allenatore Massimiliano Zuzzi e il direttore sportivo Cesare Barontini, hanno trovato l’accordo con il Porta Romana e salgono in Promozione. L’obiettivo è guidare la ripartenza della formazione arancionero, neo retrocessa dalla categoria superiore. Il Porta Romana pensa anche agli Juniores con nuovi responsabili Luciano Ciprianetti e Raffaele Mele, mentre l’allenatore sarà Dimitri Alessi, nell’ultima stagione alla Floria.

Il Belmonte riparte nel segno della continuità confermando in panchina della Prima categoria, dopo la salvezza ottenuta, mister Fabio Sarappa.

Novità invece per la guida della formazione Juniores biancorossa con scelta caduta su Marco Bertuccio ex Affrico, Legnaia, Lanciotto Campi e Firenze Sud.

Alessio Miliani è il nuovo allenatore della Rignanese in Prima categoria.

Traguardo di prestigio per l’allenatore fiorentino Marco Guidi che sarà il tecnico dell’Asta Taverne, società senese neo promossa in Eccellenza. Guidi sostituirà Enrico Testini passato al Sansovino. Guidi, classe ’71, con un passato nei professionisti e in serie D come calciatore, si è ben comportato successivamente come mister nelle giovanili della Sestese per poi allenare Grevigiana, Legnaia, Rufina, Settignanese e Firenze Ovest.

Francesco Querusti