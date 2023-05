La Resco Reggello fa poker con il Casciana E ora il ripescaggio è un sogno concreto

CASCIANA TERMELARI

1

RESCO REGGELLO

4

CASCIANA TERMELARI: Molesti, Del Vita, Pratelli, Baldacci, Marianelli, Rocchi L., Cammilli, Lombardi, Grassi (72’ Gambini), Grilli (68’ Martolini), Bracci (80’ Falaschi). All.: Farroni.

RESCO REGGELLO: Poggi, Francia M., Falsini, Fonsidituri, Francia A., Pasquini, Ceseri (87’ Fondelli), Foggi (93’ Ulivi), Focardi (91’ Bensi), Gjata (73’ Tamba), Renzi (87’ Moracci). All.: Mori.

Arbitro: Foresi di Livorno.

Marcatori: 47’, 86’, 90’ Focardi; 68’ Francia M.; 81’ Gambini.

Note: spettatori 350. Ammoniti: Pasquini, Martolini, Ceseri, Focardi.

La Resco Reggello vince e sorride per aver fatto propria anche la seconda gara del triangolare spareggio play off di Seconda Categoria. Dopo il Pistoia Nord (girone F) stavolta ad inginocchiarsi di fronte alla superiorità della formazione allenata da Federico Mori (foto) è stato il Casciana Termelari (girone E). Un trionfo di squadra di un Reggello (girone H) che vanta un Focardi bomber eccezionale, andato a segno anche stavolta con una tripletta d’autore, chiudendo la classifica a punteggio pieno che gli permette di entrare in graduatoria per un eventuale ripescaggio in Prima Categoria.

G. Puleri