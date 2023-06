Il S. Donato prende forma Figline, tempo di conferme

Il San Donato incassata la riconferma di Paolo Tascioni come dg del settore giovanile, registra dopo sei anni la separazion dal tecnico della Primavera, Marco Berchielli. Sul fronte giocatori sono arrivati Andrea Burato (’90) ex Scandicci e anche Edoardo Mariani (’98) attaccante ex Aglianese. Il ds Caciagli starebbe trattando l’attaccante Federico Mencagli (’92) ex Gavorrano e Rimini e la punta centrale del Lumezzane che ha vinto il campionato. Tramontata la pista per il difensore Francalanci (Scandicci) passato al Montevarchi con Borgarello e al centrocampista Alberto Muscas del Poggibonsi che per sostituire l’attaccante Vieri Regoli (a Follonica) punterebbe su Saccardi dello Scandicci. Il San Donato ha ceduto Leonardo Sepe (’04) difensore al Terranuova, il portiere Onori al Montespertoli, il difensore Matto Gorfini alla Rondinella e il centrocampista Elia Mugnaini al Sangimignano.

A Figline il ds Agatensi è impegnato con le riconferme: hanno firmato i portieri Emanuele Conti e Matteo Simoni, i difensori Alessandro Arnetoli, Matteo Orpelli, Alessio Sabatini, il centrocampista Davide Sesti, l’esterno Gioele Zellini e la punta centrale Vangi. E’ probabile che anche Irio Banchelli decida di restare. Per problemi di lavoro il centrocampista Alberto Marini potrebbe lasciare. Intanto, è stato riconfermato l’allenatore degli Juniores Nazionali Gianluca Nocentini e il suo assistente Alessio Berlingozzi. Presentato il nuovo segretario Giuseppe Pandolfini, new entry importante per il presidente Pampaloni.

