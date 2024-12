Il Consiglio regionale della Toscana premia la tennista Margherita Ferretti

Firenze, 13 dicembre 2024 - Una targa a Margherita Ferretti per avere portato la Toscana al vertice del tennis giovanile. E' il riconoscimento consegnato oggi dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo alla giovane promessa dello sport. "Il tuo talento, il tuo impegno e la tua passione sono un esempio per tante ragazze e ragazzi". Si legge nella motivazione del riconoscimento. La tennista di Chiusi (Siena) è stata grande protagonista a Torino, dove, durante le Atp Finals, ha vinto il torneo Junior Next Gen nella categoria Under 14, battendo in finale Virginia Zema in due set. A proporre il premio all'Ufficio di presidenza il vicepresidente dell'Assemblea legislativa Stefano Scaramelli presente alla cerimonia con la vicesindaca di Chiusi Valentina Frullini, i genitori di Margherita Leonardo Ferretti e Claudia Scattino e il maestro di tennis Diego Carlos Alvarez. "Il tuo sorriso è la cosa più bella che si può trasmettere - ha detto Mazzeo rivolgendosi a Ferretti - . Sei un grande talento e a te vanno i complimenti miei e del Consiglio regionale. Questo per te non deve essere un punto di arrivo, ma di partenza e di stimolo per continuare a fare sempre meglio. Noi come Assemblea legislativa ci teniamo a premiare le eccellenze della Regione, ragazzi e ragazze che sanno andare oltre i propri limiti. Hai grandi potenzialità, ma cerca di rimanere con i piedi per terra perché la strada da fare è ancora tanta. A Margherita va un grande in bocca al lupo. Impegno, passione, tenacia e determinazione sono gli ingredienti per vincere". Scaramelli ha sottolineato che "il Consiglio regionale è attento a riconoscere e premiare i meriti dei campioni e delle campionesse che tengono alto il valore sportivo della Toscana. Margherita è un esempio bello e importante di talento e merito". "Sono molto contenta di essere stata scelta per questo premio - ha detto Margherita Ferretti visibilmente emozionata - ringrazio i miei genitori, il mio allenatore, la mia città, Chiusi, e il tennis club Sinalunga. Sicuramente con l'arrivo di Jannik Sinner e di Jasmine Paolini il tennis ha acquistato tanta popolarità e loro ci danno molta fiducia. Il mio obiettivo per la prossima stagione è quello di replicare quanto di buono fatto quest'anno e migliorare la mia classifica. Il torneo di Torino è stato complicato e aver giocato nei luoghi della finals mi ha dato tanta forza".