Il Bisonte si ferma a Milano I play off restano un sogno

VERO VOLLEY MILANO

3

IL BISONTE FIRENZE

0

MILANO: Stysiak 21, Allard ne, Folie ne, Orro 2, Parrocchiale (L1), Begić 8, Thompson ne, Rettke 8, Stevanović ne, Negretti (L2) ne, Sylla ne, Davyskiba ne, Larson 11, Candi 9. All. Gaspari.

IL BISONTE: Alhassan 3, Sylves 1, Herbots 11, Guiducci, Van Gestel, Panetoni (L1), Knollema ne, Adelusi 3, Graziani 5, Nwakalor 7, Lapini (L2) ne, Kosareva 4, Malinov 3. All. Parisi.

Arbitri: Rossi – Simbari.

Parziali: 25-11, 25-23, 25-22.

Ora anche la matematica esclude dai play off Il Bisonte Firenze, che non riesce a invertire il trend negativo e inanella il sesto ko di fila, cedendo 3-0 all’Arena di Monza contro il Vero Volley terzo in classifica. Troppo forte la squadra di Gaspari per le bisontine, che però almeno hanno provato a giocarsela fino alla fine nel secondo e nel terzo set dopo un primo parziale senza storia, infrangendosi contro le difese della grande ex Parrocchiale si è aggiudicata il titolo di migliore in campo.

"Purtroppo – le parole di Kosareva – non siamo partite subito in modo grintoso come invece abbiamo fatto per buona parte del secondo e del terzo set: avremmo dovuto essere più cattive perché loro sono fortissime. Abbiamo giocato contro un avversario che ha difeso tutto e ha attaccato forte, era difficile organizzarsi in difesa e leggere il loro gioco e sono state molto brave in questo. Il rammarico è tanto, è la prima volta dopo tanti anni che Il Bisonte non entra nei play off ed è veramente un dispiacere perchè abbiamo delle armi importanti: purtroppo in partita non riusciamo a rendere come in allenamento".