Hall of Fame del calcio, omaggio a Mihajlovic. La moglie Arianna: “Un uomo eccezionale, lascia un vuoto enorme”

Firenze, 13 novembre 2023 – Sinisa Mihajlovic «ha lasciato un vuoto enorme, è stato un uomo eccezionale sotto tutti i punti di vista come marito e padre. Aveva due grandi amori: la famiglia e il lavoro». Lo ha detto Arianna Mihajlovic, moglie dell'ex calciatore e allenatore (è stato anche sulla panchina della Fiorentina) morto il 16 dicembre 2022, intervenendo alla Hall of fame del calcio italiano. «Credo che non verrà dimenticato facilmente», ha aggiunto la vedova che per l'occasione ha portato due cimeli che andranno al Museo del Calcio: la maglia di allenamento con le iniziali di Sinisa e la maglia che il Bologna ha donato alla famiglia dopo la sua morte.