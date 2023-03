Giovani Aquile sulla breccia da 96 anni

Ancora sulla breccia l’Aquila Ponte a Ema per quella che sarà la stagione 96 dall’anno di fondazione, il 1927. Sarà un’annata con soli due terzetti per quanto riguarda esordienti e allievi, ma conforta il buon gruppo dei giovanissimi (17 in tutto) diversi dei quali saranno all’ultima stagione prima di passare nella categoria superiore. "Come sempre faremo particolare attenzione all’educazione e alla crescita umana e sportiva senza trascurare lo studio – ripete il presidente Francesco Panichi –, inoltre cercheremo di organizzare anche quest’anno le gare per esordienti, allievi e juniores".

Allievi: Alessandro Bellon, Gabriele Tosi Palchetti, Lapo Sezzatini. Ds: Alessandro Galganotti, Fabio Iacchi.

Esordienti: Alessandro Lacorcia, Diego Focardi, Gaddo Giusti. Ds: Giacomo Catarzi, Siro Gavilli; accompagnatori: Claudio Tentati, Giovanni Ducci.

Giovanissimi: Alex Rossi, Diego Mende, Cristina Battini, Melissa Panichi, Francesco Malquori, Cristiano Coletti, Leonardo Conti, Alessio Bartoli, Mattia Panichi, Alessandro Magherini, Daniele Focardi, Giulio Morandi, Dario Battini, Matteo Degl’Innocenti, Alessandro Innocenti, Andrea Fossi, Alessio Cavicchi. DS: Mario Casini, Alessandro Benucci, Emanuele Pascale; accompagnatori: Ettore Colombini, Maurizio Morelli, Luca Ciaccheri.

Consiglio direttivo: presidente Francesco Panichi; vice Marco Nencetti; segretaria Caterina Calderaro; consiglieri Stefano Innocenti, Vittoriano Nesti, Marco Selvi, Renato Masini, Siro Gavilli, Luca Ciaccheri, Maurizio Morelli, Alessandro Galganotti, Federico Fabiani.

Antonio Mannori