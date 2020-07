Scarperia (Firenze), 21 lugkio 2020 - Il direttore di gara di Formula 1 della Fia e delegato alla sicurezza Michael Masi è stato oggi all'autodromo del Mugello per svolgere la tradizionale ispezione che compie prima di ogni prova del campionato di Formula 1.

Masi ha ispezionato il tracciato per l'intero sviluppo di 5.245 metri dove il 13 settembre prossimo si disputerà il Pirelli Gran Premio della Toscana Ferrari 1000, nona prova del campionato mondiale di F1 e battesimo assoluto per il circuito toscano per quanto concerne la massima competizione automobilistica. Oltre a Masi, fra gli altri, erano presenti Paolo Poli, ad Mugello Circuit, Antonio Canu, direttore di gara Mugello, Christian Bryll, responsabile logistica eventi Formula 1 Fia e starter permanente.