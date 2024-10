Firenze, corso gratuito di boxe per over 65 alla palestra della Montagnola

Firenze, 16 ottobre 2024 - Corso gratuito di boxe per over 65 alla palestra della Montagnola, a Firenze. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di offrire un'opportunità a chi, per motivi economici, non frequenta abitualmente palestre o centri sportivi, permettendo così a tutti di svolgere attività fisica in sicurezza e senza dover sostenere spese. Il corso inizierà il 21 ottobre alle 10 e si svolgerà ogni lunedì in otto lezioni consecutive. Grazie all’impegno degli istruttori qualificati della Asd Boxing Club Firenze, i partecipanti potranno non solo svolgere attività motoria, ma anche imparare i fondamentali della boxe. L'iniziativa è aperta a uomini e donne, senza distinzione di genere. "Un'opportunità per tenersi in forma e imparare a gestire le situazioni dal punto di vista fisico ed emotivo - ha sottolineato l'assessora allo sport Letizia Perini -. Gli iscritti avranno l'opportunità di migliorare la propria forma fisica, aumentare l'agilità e, per i più motivati, apprendere le tecniche base di questo sport". Alla fine del percorso formativo, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.