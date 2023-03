Restyling dello stadio “Franchi”: la Commissione europea contesta parte del finanziamento. Palazzo Vecchio: “Forniremo tutti i chiarimenti”

Il progetto del nuovo stadio della Fiorentina

Firenze, 27 marzo 2023 – La riqualificazione dello stadio “Franchi” di Firenze trova un ostacolo, non indifferente, prima di partire. Il progetto, infatti, è sotto la lente di osservazione della Commissione europea, (insieme al veneziano “Bosco dello sport”) che ha contestato l’ammissibilità dell’intervento. Più nel dettaglio, la contestazione riguarderebbe i 55 milioni del contributo relativo ai Piani Urbani Integrati sul totale di circa 200 milioni di finanziamento.

Da Palazzo Vecchio arrivano reazioni all’insegna della tranquillità: “Siamo fiduciosi e certi della validità dell'intervento, come del resto è stato riscontrato in occasione delle verifiche precedenti, che hanno portato non solo ad assegnare il finanziamento ma anche a sottoscrivere un atto formale con il Ministero degliiInterni per la quota parte di 55 milioni di euro”. Il sindaco Nardella si è sentito con il ministro Fitto su questa situazione.

Per esaminare la questione, è stato deciso di “prolungare di un mese la fase di assesment per consentire ai servizi della Commissione di completare le attività tecniche di campionamento e verifica”.