Fiorentina-Atalanta, le pagelle: Gonzalez il migliore, Ikoné deludente

Firenze, 18 aprile 2023 – Ecco le pagelle di Fiorentina-Atalanta:

Gonzalez 7. Il più pericoloso, bravo a giocare davanti, a fare la punta, l’esterno e pure il mediano per non parlare di un paio di recuperi difensivi che ne hanno fatto un uomo a tutto campo dalla qualità cristallina. Il gesto del rigore, ceduto all’amico Cabral senza che lui ne abbia fatto richiesta, merita una menzione a parte. Con un Nico così la squadra è un’altra cosa.

Terracciano 6. Disinnesca un retropassaggio infernale di Gonzalez, poco può sul blitz di Maehle deviato da Milenkovic.

Dodo 7. Reattivo come sempre. Disimpegno troppo light e poi si fa saltare da Maehle, che segna. Ma il secondo tempo è super.

Quarta 7. Ci prova quasi subito con un colpo di testa. Partita solida e generosa.

Milenkovic 6,5. Soffre all’inizio, poi rientra in carreggiata. E’ difficile superarlo nelluno contro uno.

Terzic 6. Match tosto contro Maehle, ma se la cava. (Biraghi 6,5. Entra e colpisce subito il palo)

Mandragora 6. Partita diesel, mancano gli spunti e soprattuto non si va vedere al tiro (la sua specialità)

Castrovilli 6. Gioca da mediano, ma anche anche molto altro. Cresce nella ripresa, buon segno. (Bianco sv)

Barak 5,5. Dovrebbe fare la differenza fra le linee, in realtà spinge poco. Gli capitano due occasioni di sinistro e i tiri che nascono non sono granché. (Bonaventura 6,5. Gran colpo di testa al 94’ e parata pazzesca di Sportiello)

Cabral 7. Un lampo di destro sbuccia quasi subito i guanti di Sportiello, poi lotta e segna un bel rigore che gli permette di guadagnare mezzo punto in più in pagella.

All. Italiano 6,5. La squadra lo segue sempre: gran merito.

Ikoné 5,5. Contro uno come Zappacosta non è mai facile, perde molti contrasti, non riesce a trovare un vero spunto decisivo e rischia anche un paio di passaggi arretrati. Quel bellissimo gol che ha segnato a Poznan non deve restare un caso isolato perché questo ragazzo, quando riesce ad essere concreto diventa una freccia in più all’arco della Fiorentina.