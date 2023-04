Fiorentina-Atalanta, sfida per l’Europa. Probabili formazioni e tv

Firenze, 17 aprile 2023 – Continua il mese di sfide ravvicinate (un aprile in “apnea”, sperando che lo sia anche maggio) per la Fiorentina tra campionato e coppe. Stasera alle 20,45, con diretta tv su Dazn, è di nuovo campionato con un impegnativo posticipo in casa contro l’Atalanta.

Una gara in cui i viola cercano la vittoria per riprendere la rincorsa all’Europa approfittando della sconfitta della Juventus e cercando di rosicchiare punti proprio all’Atalanta che è avanti di sette lunghezze rispetto ai gigliati. Una sfida che si presenta complicata per il valore degli avversari e le energie spese dai viola in queste ultime settimane.

Per quanto riguarda le probabili scelte di Mister Vincenzo Italiano, in attacco sarà ballottaggio tra Cabral (in formissima, ma non le può giocare tutte) e Jovic che spera di ritagliarsi un suo spazio. Il tridente a sostegno dovrebbe essere composto da Gonzalez, Barak e Ikoné, con Castrovilli e Mandragora centrali di centrocampo. Bonaventura e Amrabat potrebbero tirare il fiato.

Probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Mandragora, Castrovilli; Ikoné, Barak, Gonzalez; Cabral (Jovic). Allenatore: Italiano

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Boga; Zapata, Hojlund. Allenatore: Gasperini

Arbitro: Guida di Torre Annunziata (Napoli)