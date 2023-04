Fiorentina-Atalanta, Gasperini furibondo contro i dirigenti viola: “Ladroni”

Firenze, 17 aprile 2023 – Fiorentina-Atalanta è stata una gara intensa e molto muscolare in campo, “bollente” nel dopo partita.

Rientrando negli spogliatoi il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini avrebbe inveito contro i dirigenti della Fiorentina, come riferiscono Radio Bruno e altri testimoni, urlando “ladroni”, fino a quando qualcuno sarebbe andato incontro al tecnico nerazzurro per cercare di correggere parole, atteggiamento e situazione. Gasperini era furibondo per il rigore realizzato da Cabral all’11’ della ripresa.

Ai microfoni di Dazn, invece, ha commentato con molta pacatezza la gara facendo i complimenti a Italiano (“è proprio bravo”), parlando di “un'ottima Fiorentina che è in un ottimo momento”.