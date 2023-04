Fiorentina-Atalanta, spunta un tifoso d'eccellenza in Curva Fiesole: è Gonzalo Rodriguez

Firenze, 17 aprile 2023 - Chi passa dalla Fiorentina spesso rimane viola per sempre. E' il caso di Gonzalo Rodriguez, a Firenze per cinque anni, dal 2012 al 2017. L'ex capitano e difensore è stato immortalato da alcuni tifosi sui social in Curva Fiesole, ad assistere alla gara contro l'Atalanta. Non è bastato all'argentino coprirsi con piumino e cappuccio per non farsi riconoscere dai sostenitori, che subito lo hanno intercettato, chiedendo foto e selfie. Al collo anche una sciarpa viola, che segna il forte legame che l'ex calciatore argentino ha sviluppato negli anni con Firenze, rimasto indimenticabile soprattutto per i 25 gol in 203 presenze.

Non è un caso che Rodriguez continui a seguire la sua ex squadra. Proprio pochi giorni fa infatti, dopo la vittoria per 4-1 contro il Lech Poznan, l'argentino aveva festeggiato il successo europeo con un altro grande ex viola, Borja Valero. I due, come testimoniato dai social dello spagnolo, sono andati a cena insieme. “Si festeggia la vittoria Viola”, il commento di Borja. Chissà che un giorno i due possano tornare alla Fiorentina in una veste diversa da quella di calciatori.