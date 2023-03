Fiorentina-Milan 2-1, Italiano: "Fieri di aver ripagato i tifosi. Tanti in crescita, da Ikone a Dodo"

L'esultanza di Vincenzo Italiano (foto Germogli)

Firenze, 4 marzo 2023 - Finalmente. La Fiorentina cercava una notte così e l'ha trovata. La notte di Davide Astori, di un ricordo commosso e partecipato da tutto il Franchi, compresi i numerosi tifosi del Milan. Vincenzo Italiano si gode la miglior Fiorentina della stagione, dominante in lungo ed in largo per tutta la partita. Queste le parole del tecnico a fine gara: "Finalmente una gara di grande qualità contro una squadra forte ed in netta crescita contro il Milan. I ragazzi, finalmente, hanno espresso una grande qualità. La vittoria è totalmente meritata".



Le coppe possono dare un senso diverso alla stagione?

"Credo che la Conference l'abbiamo voluta tutti, con orgoglio e voglia nella scorsa stagione. Ci mancano allenamenti rispetto alla scorsa stagione, abbiamo pochi giorni per preparare bene le partite, ma tutti sanno che avranno spazio. Ultimamente stiamo coinvolgendo tutti. Sono felice quando uno subentra e fa bene come Cabral. Con questa mentalità possiamo fare molto bene. Adesso siamo abituati a preparare le gare in pochi giorni".



Finalmente il vostro attacco ha cominciato a segnare...

"In tantissime partite abbiamo calciato molte volte in porta e mai con concretezza. Prendete Ikoné: l'assist a Verona, il rigore procurato stasera. Non serve segnare per forza, puoi aiutare la squadra in altri modi. Abbiamo dimostrato che i nostri attaccanti sanno fare gol".



Con Dodò sembra avere un bel rapporto...

"È arrivato dopo 9 mesi di inattività, in una squadra non sua. Si stava riprendendo, si è fatto male al polpaccio in una zona subdola. Noi l'abbiamo voluto e aspettato. Adesso sta crescendo".



Pensa che questa atmosfera al Franchi si possa ricreare?

"In casa abbiamo sempre avuto una grande accoglienza. Qualche volta abbiamo deluso i nostri tifosi, ma oggi li abbiamo ripagati".



Avete mandato un messaggio al campionato?

"Le partite con le grandi squadre si preparano sempre da sole, i ragazzi sanno che devono andare forte, altrimenti si va in campo a fare figuracce. In campionato possiamo cercare di recuperare posizioni di rincorsa, ne abbiamo le capacità. Quota 31 è importante, vediamo di cosa siamo capaci in campionato e nelle altre due competizioni. Possiamo giocarcela".



Ci descrive il Sivasspor?

"Ha vinto il proprio girone, quando c'è andata e ritorno sono gare pericolose. Pensiamo ad affrontare bene la prima, da domani ci pensiamo. Ha vinto il proprio girone ed ha riposato, quindi massima attenzione".



Un giudizio su Mandragora e Sottil?

"Rolly sta crescendo, sta iniziando ad avere una personalità che a noi serviva. Sa lavorare quando c'è da recuperare la palla, ha un mancino decisivo e devo dire che gli sta mancando qualche gol. E' tornato da un infortunio non bello, adesso è lucido ed ha concretezza. Sottil oggi finalmente sono riuscito a metterlo dentro, per fargli capire che c'è grande voglia di avere a disposizione i suoi strappi. Deve crescere, cercheremo di alzargli la condizione perché è in ritardissimo".