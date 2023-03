Fiorentina bellissima di notte, Gonzalez e Jovic mandano ko il Milan

Nico Gonzalez e Bonaventura festeggiano il vantaggio viola

Firenze, 4 marzo 2023 – Una partita speciale per tanti motivi, sotto la brillante stella di Davide Astori, scomparso 5 anni. A rendere il tutto ancora più magico, il ritorno al Franchi di Stefano Pioli, simbolo di quella Fiorentina che ha dovuto combattere e provare a superare la tragedia. Una cornice di pubblico straordinaria, con più di 40mila tifosi sulle gradinate dello stadio a rendere unico questo Fiorentina-Milan.

Tutto il Franchi in piedi per Astori

La partita

Parte forte la Fiorentina, che prova da subito ad imporre il suo gioco fatto di fraseggio e verticalizzazioni. Primo grande squillo al decimo minuto, quando Bonaventura pesca Ikonè lanciato verso la porta. L’esterno francese prova a rientrare sul mancino, sbattendo contro Tomori. Grande emozione al minuto numero 13, quando il gioco si è fermato, e tutto lo stadio si è alzato in piedi per applaudire e ricordare Davide Astori. Occasionissima viola al 25’. dopo una grande azione di ripartenza, Mandragora serve Bonaventura dentro l’area. Il diagonale dell’ex di serata viene salvato prima da un piede di Maignan e poi da Tomori che sulla linea disimpegna in qualche modo. Pericoloso il Milan alla mezz’ora del primo tempo, con un bel lancio a pescare Giroud, che in acrobazia ha provato a impensierire Terracciano, che ha risposto subito presente. Un primo tempo sostanzialmente ben giocato dalla Fiorentina, che arriva sullo 0-0 all’intervallo con più di qualcosa da recriminare per le occasioni non sfruttate.

Fiorentina-Milan: le immagini della gara del Franchi

Partenza a fuoco dei viola nel secondo tempo, con Ikonè che sgasa sulla fascia, lascia sul posto un paio di milanisti e viene steso in area da Tomori. L’arbitro assegna il rigore, dal dischetto si presenta Nico Gonzalez. Glaciale l’argentino, che con saltino spiazza Maignan e porta avanti la Fiorentina, lasciando liberare l’urlo di gioia al Franchi. Dopo il gol subito è il Milan a rialzare la testa, riversandosi nella metà campo viola. Al 58’ è Theo Hernandez ad avere una grande occasione, lanciato nell’uno contro uno, si è fatto ipnotizzare da Terracciano, che ha abbassato la saracinesca dicendogli di no. Brivido per la Fiorentina al 77’, quando l’arbitro assegna un calcio di rigore al Milan per un presunto fallo di mano di Cabral. Fortunatamente interviene il Var, visto che l’attaccante brasiliano aveva colpito solo con la testa, cancellando il penalty. Si presenta anche Jovic, entrato al minuto 80, con un bel colpo di testa, cui però Maignan si allunga e toglie dallo specchio.

Tripudio viola al 86’, quando Jovic, ancora di testa, trova il 2-0. L’azione parte da Ikonè che imbecca Dodò, il terzino brasiliano arriva sul fondo e mette in mezzo un pallone dolcissimo, su cui l’attaccante serbo si lancia di cattiveria, bucando Maignan e facendo esplodere i tifosi del Franchi. Prova a riaprirla il Milan al 94’, con una botta di Theo Hernandez in contropiede che vale il 2-1. Dopo un minuto, però, arriva il triplice fischio che vuol dire vittoria per una super Fiorentina.