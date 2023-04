Italiano: "Felice di aver regalato questo sogno a tutti. A Roma andremo forte"

Firenze, 27 aprile 2023 - Emozione. Voglia di festeggiare ed orgoglio. Vincenzo Italiano nel post partita si gode la finale che la Fiorentina giocherà il prossimo 24 maggio a Roma contro l'Inter. "Questa annata è incredibile - esordisce il tecnico -. Stasera abbiamo giocato la cinquantesima partita, ma continuiamo ad andare forte. Abbiamo fatto una gara matura, difendendo il doppio vantaggio acquisito all'andata. Questo è il regalo per tutto il pubblico che ci ha spinto, siamo felici di aver regalato questo sogno a tutti". Avete fatto una partita attenta... "Subire gol poteva compromettere il vantaggio preso all'andata. In Conference non lo abbiamo gestito bene, ma abbiamo imparato la lezione non concedendo niente alla Cremonese. Poi certo, sui corner e i tanti cross potevamo essere più concentrati e fare gol". Il tema partita. "Non volevamo concedere nulla e volevamo lasciare spazi sugli esterni per Ikonè e Gonzalez. Anche loro sicuramente avranno pensato alla nostra partita di Conference e hanno badato al sodo. Volevamo segnare, ma nei doppi confronti è importante passare il turno. Già domenica ripartiamo, c'è una gara importante in campionato contro la Sampdoria". In campionato avete ridotto le marce? "Secondo me qualcosina toglie sotto tutti gli aspetti il percorso nelle coppe, specialmente la COnference. Arrivi il venerdì mattina e poi devi rigiocare subito. Tante squadre hanno giocato partite in meno rispetto a noi, praticamente un girone. 18 partite in più sono tante. Mancano sette partite e tanti punti ma con la giusta attenzione possiamo recuperare anche in campionato". La Supercoppa che obiettivo può diventare? "È un grande traguardo, la Fiorentina farà parte della prima edizione e per noi è un orgoglio". La Fiesole ha scandito il suo nome, vi porterete a Roma migliaia di persone... "Ringrazio la Curva, sono felice di avere regalato questo sogno a tutti, stavolta il coro l'ho sentito bene... Pensare che ci sarà una curva tutta viola all'Olimpico ci dà forza al solo pensiero e potete immaginare quanto andremo forte. Era un traguardo, l'abbiamo raggiunto e siamo orgogliosi. Però abbiamo anche un'altra competizione importante con due partite contro il Basilea e sette gare di campionato: rimaniamo concentrati".