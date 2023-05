Firenze, febbre da Coppa Italia: in centinaia in fila, ma i biglietti sono solo online

Firenze, 8 maggio 2023 - Sale la febbre da Coppa Italia, visto che la data del 24 maggio si avvicina sempre di più. Da oggi è iniziata la vendita dei biglietti per la sfida tra Fiorentina e Inter, e in tantissimi si sono riuniti all'esterno della biglietteria ufficiale.

Alle 14 è iniziata la vendita per tutti coloro che avevano acquistato il pacchetto delle partite contro Cremonese e Lech Poznan, dando via al click day viola e alle lunghe file. Per i tanti che si erano riuniti in via Duprè, però, la notizia è arrivata come una doccia gelata, visto che per adesso i tagliandi sono venduti solo sul sito di vivaticket. Lunghe code, ma sostanzialmente inutili, visto che tutti coloro che volevano comprare l'accesso per la finale dell'Olimpico di Roma sono rimasti a bocca asciutta.

"Non sappiamo quando e se verranno venduti anche qui - dice Alessandra Andrei -. Un servizio pessimo, non ci hanno dato informazioni, non abbiamo capito quando ci faranno comprare i biglietti e nel frattempo quelli collegati da casa l'hanno già preso. Non credo sia corretto così, ho fatto più di due ore di fila e non sappiamo cosa succederà". "Ero venuto per comprare il biglietto per la finale - aggiunge Salvatore Cirmi -. Credo che andrò a comprarlo a casa a questo punto, visto che non voglio rischiare di rimanere senza biglietto".

In tantissimi, però, hanno deciso di mettersi in coda per cercare di rinnovare la tessera del tifoso, necessaria per la fase di vendita di venerdì prossimo.