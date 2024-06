Fiorentina, le vacanze dei calciatori: Sardegna meta gettonata. I giovani tra Miami e Roma

Firenze, 11 giugno 2024 - Cinque calciatori della prima squadra impegnati con le rispettive nazionali: Barak e Milenkovic con Serbia e Repubblica Ceca a Euro24, Quarta e Gonzalez con l'Argentina in attesa di sapere se voleranno negli Stati Uniti per la Copa America e poi Beltran, con l'Argentina Under 23 disputerà le prossime Olimpiadi di Parigi. Fra i giovani si segnalano Bianco e Dalle Mure in Under 21 impegnati nel Torneo di Tolone e Harder che disputerà l'Europeo Under 19. Gli altri sono tutti in vacanza, o quasi. Il quasi è d'obbligo per alcuni con i figli più grandi. Capitan Biraghi, ad esempio, è ancora in città perché ha atteso la fine delle lezioni per partire. In tanti però sono già partiti. Tra chi ha deciso di raggiungere la famiglia e chi si è concesso una vacanza con gli amici. Fra i primi ci sono Arthur (ormai un ex) che è volato dai propri cari in Brasile. Come lui anche Christensen, arrivato nella sua Kerteminde in Danimarca. Da giorni in Sardegna c'è Andrea Belotti, ormai rientrato formalmente alla Roma. Non vestirà più la maglia della Fiorentina. Con lui la moglie Giorgia e le due figlie. Isola particolarmente gettonata, perché nelle ultime ore è arrivata una comitiva nutrita con Castrovilli, Ranieri, Mandragora e Cerofolini. Tutti con compagne e bebè al seguito. Il portiere del Frosinone, ex viola, è rimasto molto legato ai suoi ex compagni. La Grecia è stata meta per Fabiano Parisi e la fidanzata Beatrice, che hanno già trascorso una settimana a Santorini. Non distante, a Mykonos, c'è Lorenzo Lucchesi, reduce da una buona stagione alla Ternana e in odor di conferma in prima squadra per la prossima stagione. Gettonata anche la lontana Miami. Maxime Lopez (anche lui ormai un ex) ma non solo. C'è un gruppetto giovane con protagonisti i gemelli Pierozzi e l'ex viola Fiorini. Vittorio Agostinelli si è fatto immortalare con la fidanzata a Sharm el Sheikh, meta esotica anche per il brasiliano Dodo con la moglie Amanda (nella foto). Scelta diversa per M'Bala Nzola, che nei giorni scorsi è fatto vedere a Parigi ad assistere alle partite del Roland Garros. Per restare in Italia, hanno scelto Roma e una foto al Colosseo Tommaso Martinelli e Tommaso Rubino, due delle speranze più concrete di tutto il settore giovanile viola. Alessandro Latini