Fiorentina, sabato 25 allenamento a porte aperte

Il tecnico viola, Vincenzo Italiano

Firenze, 23 marzo 2023 – La Fiorentina svolgerà un allenamento con partitella sabato 25 marzo allo stadio Franchi e nell'occasione, approfittando della sosta per le nazionali, aprirà al pubblico il settore di Maratona.

I viola affronteranno alle 11 il Saravezza Pozzi Calcio, formazione che milita in Serie D. Al momento Vincenzo Italiano ha tutti a disposizione fatta eccezione per i sei giocatori in ritiro con le proprie rappresentative: si tratta di Gonzalez (Argentina), Amrabat (Marocco), Barak (Repubblica Ceca), Kouamé (Costa d'Avorio), Milenkovic e Jovic (Serbia). Quest'ultimo però, a causa di una bronchite, deve osservare qualche giorno di riposo e dunque non potrà scendere in campo per le gare di qualificazioni europee contro Lituania e Montenegro. Non ha neppure risposto alla convocazione della nazionale serba Aleksa Terzic a causa di un infortunio muscolare rimediato qualche settimana fa: il terzino continua la riabilitazione per rientrare in tempo per la trasferta dell'1 aprile in casa dell'Inter.