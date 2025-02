Fiorentina in lutto, è morto Piero Gonfiantini. Fu uno dei “Leoni di Ibrox”

Firenze, 21 febbraio 2025 – E’ scomparso all’età di 87 anni Piero Gonfiantini, il libero della Fiorentina che trionfò nella Coppa delle Coppe 1960-61. In viola dal 1955 al 1966, con la maglia gigliata ha vinto diversi trofei, tra i quali anche due Coppe Italia. Cordoglio è stato espresso dal club gigliato.

Nel dare la notizia della morte di Gonfiantini (nato a Signa il 12 giugno 1937), il Museo Fiorentina commenta: “Ci lascia un grande protagonista della storia viola. Piero è scomparso oggi a Signa ma resterà per sempre nel cuore di tutti noi”.

E’ passato alla storia per essere stato uno dei “Leoni di Ibrox”, compiendo un’impresa all’ Ibrox Park di Glasgow: il successo per 2-0 sul campo dei Rangers nella finale di andata della Coppa delle Coppe.

Quella del 17 maggio 1961, infatti, arriva dopo una vera battaglia in cui i viola costruiscono gran parte del trionfo finale, poi suggellato dal 2-1 nel ritorno a Firenze il 27 maggio. Così, la Fiorentina diventa la prima squadra italiana a vincere la Coppa delle Coppe e una competizione Uefa. La felice intuizione di chiamare “Leoni di Ibrox“ gli undici protagonisti della serata di Glasgow è del Museo Fiorentina. "Solo undici leoni potevano reggere la durezza messa in campo dal Rangers e sfidare ottantamila scozzesi che sostenevano la loro squadra lanciando di tutto in campo" , dice il presidente David Bini.

E’ stato anche protagonista nel Pisa: nel 1968 conquistò la prima promozione nella Serie A a

girone unico nella storia nerazzurra