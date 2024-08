Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte – Gudmundsson vuole Firenze. Gonzalez, Ferragosto di passione

Firenze, 14 agosto 2024 - Quello della Fiorentina sarà probabilmente un Ferragosto d'attesa, ma il club viola guarda all’affare Albert Gudmundsson con ancora ottimismo. Ieri il Genoa ha provato a far saltare il banco proponendo all’attaccante islandese il rinnovo del contratto a una cifra superiore a quella attuale. Niente di fatto, perché la Fiorentina continua a offrire di più (2,2 milioni a stagione) e il calciatore ha ribadito la sua intenzione di trasferirsi a Firenze. A questo punto resta il proposito del club rossoblu: trovare il sostituto prima di lasciar partire il proprio gioiellino. Aspetto di non poco conto, perché comunque il tempo stringe e il campionato ormai è alle porte. Con la Fiorentina resta l’accordo trovato ormai da oltre una settimana: prestito oneroso a 7 milioni, diritto di riscatto fissato a 18, che può diventare obbligo a determinate condizioni. Da registrare anche il nuovo inserimento dell’Inter sul calciatore. I nerazzurri ce l'hanno nel mirino da tempo, non hanno mai avuto però l’intenzione di rilevarlo a titolo definitivo. La carta Arnautovic resta sul tavolo, ma l’intesa trovata con la Fiorentina soddisfa anche il Genoa.

Sullo sfondo restano le candidature per il centrocampo: Bove in primis, che la Roma potrebbe vendere per una decina di milioni più bonus. Lontana anni luce la richiesta di 20 milioni di inizio luglio. Resiste la candidatura di Sandi Lovric, rimasto in stand by dopo la richiesta friulana di 13 milioni. E poi c'è McKennie, che torna continuamente perché ancora non ha trovato una squadra che gli dia i 4 milioni annui che chiede. Dovesse scendere a più miti richieste la Fiorentina sarebbe la soluzione più probabile.

Attesa anche sul fronte Gonzalez. La situazione è ferma alla giornata di lunedì, quando la Fiorentina ha ribadito di non avere trattative in ponte per la sua cessione, men che meno con la Juventus. Rocco Commisso non vuole privarsene, dagli Stati Uniti ha fatto sapere questo ai suoi dirigenti. Almeno per ora. Vedremo se le cose potranno cambiare una volta sbloccato (eventualmente) con successo l'affare Gudmundsson.