La Fiorentina resta a Cagliari. E il campo per la rifinitura lo ‘prestano’ i sardi

Cagliari, 21 aprile 2025 – La Fiorentina resta a Cagliari. E’ questa la decisione del club viola dopo il rinvio della partita che avrebbe dovuto disputarsi oggi, 21 aprile, e che invece è slittata a mercoledì pomeriggio a causa della morte di Papa Francesco. I dirigenti viola non hanno potuto fare altrimenti, ma per restare in Sardegna e prolungare la trasferta di due giorni era necessario trovare un campo di allenamento dove svolgere la consueta rifinitura pre-gara.

A risolvere la questione ci ha pensato il Cagliari, che in un esempio di spirito sportivo ha prontamente messo a disposizione della Fiorentina le proprie strutture per garantire il corretto svolgimento degli allenamenti della squadra viola.

Il Cagliari è insomma intervenuto per sopperire alle difficoltà che i dirigenti toscani stavano riscontrando nel trovare strutture idonee, offrendo i campi del proprio centro sportivo di Assemini. Questa disponibilità consentirà alla squadra di Palladino di allenarsi la mattina, mentre la formazione di casa, allenata da Davide Nicola, preparerà la gara nel pomeriggio di domani, 22 aprile.

Gli accordi si sono resi necessari dopo l'improvviso stop ai campionati in seguito alla notizia della morte di Papa Francesco, che ha comportato la sospensione della partita originariamente prevista per le 15 di oggi, 21 aprile. L'evoluzione degli eventi ha visto la squadra viola dapprima dirigersi verso l'aeroporto di Elmas, salvo poi invertire la rotta alla notizia che la gara sarebbe stata recuperata mercoledì, decidendo così di restare a Cagliari. L'iniziativa dei sardi ha permesso di risolvere prontamente una situazione logistica complessa, assicurando gli allenamenti a entrambe le squadre senza sovrapposizioni nelle strutture.