Gare rinviate per la morte del Papa, rabbia Fiorentina: avvertita del recupero sull’aereo per tornare a casa

Cagliari, 21 aprile 2025 – Costretta a scendere dall'aereo che stava per decollare e a organizzare in fretta e furia il ritiro a Cagliari: la Fiorentina è infuriata dopo aver appreso che la partita contro la formazione sarda, tra quelle rinviate oggi per il lutto per la scomparsa di Papa Francesco, verrà recuperata mercoledì 23 alle 18,30.

Dal club viola assicurano l'assoluto rispetto delle regole e delle decisioni» ma trapelano rabbia e contrarietà dopo che la Lega Serie A aveva fatto sapere che le gare sospese non sarebbero state disputate questa settimana. Il cambio di programma, appreso intorno alle 14,30, sta creando non pochi disagi e difficoltà logistiche alla Fiorentina alla ricerca di un albergo a Cagliari o nei pressi che ospiti una cinquantina di persone fra giocatori, staff tecnico e dirigenti (è presente anche il presidente Rocco Commisso con la moglie Catherine) e una struttura dove allenarsi in questi due giorni, senza contare che dovrà farsi inviare da Firenze divise e materiale per gli allenamenti.