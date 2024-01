Eriksson torna a parlare: “Mi rifiuto di mollare, voglio vivere una vita normale”

Firenze, 15 gennaio 2024 – Sven-Göran Eriksson continua a combattere. Dopo aver annunciato al mondo la sua malattia e il fatto che gli resti un anno di vita, l’ex allenatore della Fiorentina è tornato a parlare in un’intervista al programma Good Morning Britain. “Devi conviverci e non pensarci 24 ore al giorno, non rimanere a casa senza fare niente. Vivi la tua vita nel modo più normale possibile e il più a lungo possibile. E' ciò che sto facendo, davvero. Mi rifiuto di mollare, voglio vivere ogni giorno, una vita normale”.

"Posso correre una maratona? No, ma posso andare in palestra, fare esercizi come ho sempre fatto nella mia vita. Posso ospitare gente qua, in casa mia, prendere un caffè. Tutto è normale più o meno”, ha concluso.