Cremonese-Fiorentina, lo spettacolo della coreografia viola allo stadio Zini

Firenze, 5 aprile 2023 – Comunque vada, Cremonese-Fiorentina (sfida inedita in Coppa Italia) verrà ricordata sicuramente per la bellissima atmosfera sugli spalti, soprattutto da parte del tifo viola, che come sempre è riuscito a contraddistinguersi. Già nei giorni precedenti infatti i gruppi organizzati della Fiesole avevano annunciato di aver organizzato una coreografia nella curva ospite dello Zini, che ha accolto gli oltre 4000 tifosi in esodo, sparsi anche negli altri settori dello stadio. Una gara appunto "storica" sotto questo punto di vista, dato che si fa fatica a ricordare una partita dove la tifoseria ospite è riuscita ad organizzare una coreografia. E invece i sostenitori viola, pur di spingere la propria squadra in questo appuntamento importantissimo, sono riusciti anche in questo.

All'entrata delle due squadre infatti, la curva ha innalzato le bandierine viola e bianche, che hanno dato vita alla scritta "ACF". Ai lati due strisce orizzontali, una bianca e una rossa, i colori storici di Firenze e della Fiorentina. Non si sono risparmiati nemmeno i tifosi della Cremonese. Anche la Curva Sud infatti, per caricare la squadra in questa partita storica per la società, ha organizzato una bella coreografia con la scritta 1903, l'anno di fondazione della Cremonese.

Insomma un bellissimo spettacolo sia da una parte che dall'altra in uno stadio quasi sold out, con i tifosi viola arrivati già nel primo pomeriggio a Cremona per gustare quell'atmosfera tipica che si respira in città prima di partite così importanti e decisive. Il tutto in un clima di grande tranquillità. L'unico neo sono stati dei fumogeni lanciati dalla curva viola verso la porta difesa da Terracciano, che hanno interrotto la partita per circa due minuti per l'intervento dei pompieri. Episodio che si poteva evitare, ma che non ha creato per fortuna nessun tipo di disordine, con la gara poi ripresa per lasciare spazio ai cori dei viola, rumorosi come da tradizione.