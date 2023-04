Coppa Italia, Cremonese-Fiorentina: probabili formazioni e tv

Cremona, 5 aprile 2023 – Ci siamo: il cammino verso la finale di Coppa Italia vive stasera uno snodo fondamentale con la semifinale di andata tra Cremonese e Fiorentina. Si gioca alle 21 con diretta tv su Canale 5 e diretta testuale web sul sito della “Nazione”.

I viola ci arrivano con entusiasmo, dopo il successo in casa dell’Inter, ma anche con la prospettiva di essere all’inizio di un tour de force molto impegnativo. Per i lombardi, che in campionato sono a un passo dalla retrocessione, è la grande occasione per salvare la stagione.

Sulla carta i viola sono nettamente superiori, ma bisogna ricordare che i grigiorossi hanno eliminato Roma e Napoli nel loro cammino e non vanno presi sotto gamba. Il netto successo in campionato per 2-0 non deve ingannare, come dice mister Vincenzo Italiano sarà una partita completamente diversa.

Allo stadio “Zini” ci sarà grande entusiasmo, con 4mila tifosi viola che sosterranno la squadra di Italiano.

Per quanto riguarda le probabili scelte di Italiano, in attacco Cabral sarà sostenuto dal tridente Gonzalez-Bonaventura-Ikoné. In difesa Quarta e Igor centrali, anche perché Milenkovic non è al meglio. Non sarà disponibile Saponara.

Probabili formazioni

CREMONESE (3-5-3): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Benassi, Galdames, Pickel, Valeri; Tsadjout, Dessers. Allenatore: Ballardini.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Ikoné; Cabral. Allenatore: Italiano.

Arbitro: Mariani di Aprili