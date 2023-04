Cremonese-Fiorentina, la telefonata di Commisso per complimentarsi con squadra e tifosi

Firenze, 5 aprile 2023 - La Fiorentina suona la nona sinfonia (eguagliato il record della stagione '59/'60) e continua il volo inarrestabile di questo scorcio di stagione. Allo 'Zini' trasloca la Curva Fiesole, che mette in scena una coreografia da brividi. La festa dei ragazzi di Italiano è contenuta, nonostante il 2-0 ipotechi in modo netto la finale di Roma, in programma il prossimo 24 maggio. Al termine della partita Rocco Commisso si è subito messo in contatto telefonico con la sua squadra. Ha seguito la partita in televisione da New York ed è stato il primo a complimentarsi con mister Italiano e con alcuni giocatori in rappresentanza della squadra. Ha parlato al telefono con Cabral, Quarta e Nico Gonzalez, oltre che con Terracciano col quale si è complimentato per le belle parate e per aver portato a casa l'ennesimo clean sheet.

Il numero uno viola ha invitato tutti a mantenere i piedi per terra e continuare così su tutte le competizioni, dove la Fiorentina può togliersi grandi soddisfazioni. Un grande ringraziamento da parte di Commisso è andato anche a tutti i tifosi che sono accorsi numerosissimi a Cremona per sostenere la squadra.