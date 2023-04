Cremonese-Fiorentina, Italiano: "Primo round nostro, adesso possiamo sognare”

Firenze, 5 aprile 2023 - Missione compiuta. L'ennesima. La nona. La Fiorentina continua il suo volo ed ipoteca anche la finale di Coppa Italia, in programma a Roma il prossimo 24 maggio. Allo 'Zini' i ragazzi di Italiano si impongono per 2-0 grazie al gol di Cabral, di testa da centravanti vero su assist di Biraghi con il destro, ed al rigore glaciale di Nico Gonzalez. Il ritorno è in programma al 'Franchi' il prossimo 27 aprile. Vincenzo Italiano si gode la serata e parla nel post partita. Cosa le è piaciuto di più stasera? "Mi piace sentire che i ragazzi siano già proiettati al ritorno, il primo round lo abbiamo vinto noi e ci teniamo il vantaggio. Abbiamo segnato, abbiamo rischiato, potevamo fare qualche gol in più, ma alla fine la vittoria è meritata". Cosa è cambiato negli ultimi mesi nella sua squadra? "Abbiamo avuto un momento negativo in campionato, nelle coppe siamo sempre andati bene. In campionato ci siamo inceppati qualche volta di troppo, adesso ci sta girando tutto bene. I ragazzi hanno avuto uno step mentale, è chiaro che non bisogna mollare e non abbassare la guardia. Mi auguro si prosegua su questa strada". Quanto conta la vicinanza della società in questo percorso così positivo? "La fiducia della società conta tantissimo. Il nostro problema era il campionato, volevamo risalire e fare punti. Vedete che adesso con le vittorie si lavora più scarichi mentalmente, arrivano le giocate. La società è sempre stata vicina a me ed ai ragazzi, non abbiamo mai creato disordini. Siamo stati ripagati, adesso vogliamo continuare a sognare. Ora siamo venuti fuori, possiamo dire la nostra". Cosa non funzionava ad inizio stagione? "Abbiamo avuto qualche situazione individuale non bellissima. Gente che dovevamo aspettare. Siamo partiti concentrandoci tanto sul play off di Conference League per proseguire il cammino in Europa ed in campionato sono arrivati i dispiaceri. Adesso subiamo poco, siamo solidi, il portiere si sta comportando bene. Quando si inanellano tutte queste vittorie ci vuole anche po' di fortuna". La società ha blindato Italiano anche per la prossima stagione. Lei cosa dice? "Non si può non essere concentrati in questo momento su quello che abbiamo da fare in questi ultimi due mesi. La concentrazione massima è su questo, il resto conta poco".