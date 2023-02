Sconfitta netta per la Fiorentina femminile contro la Juventus. Allo Stadio Torrini di Sesto Fiorentino le bianconere si sono imposte per 3-0 contro le ragazze viola. La squadra allenata da Montemurro è andata in vantaggio dopo 20 minuti di gioco con il gol di Salvai. Il raddoppio è arrivato al 58° ed è stato firmato da Beerensteyn. Terza rete bianconera a pochi minuti dalla fine, con Girelli che ha messo a segno il suo gol numero 100 con la maglia della Juventus. Giornata storta per la squadra di Panico, sotto gli occhi del presidente Commisso e del direttore generale Barone. Con questa vittoria la Juventus si è portata a 37 punti in classifica mentre la Fiorentina resta a quota 34, abbondantemente in zona play-off. FIORENTINA (4-4-2): Baldi; Jackmon (65’ Tucceri Cimini), Tortelli, Agard, Cafferata (65’ Catena); Erzen, Severini, Johannsdottir (79’ Mijatovic), Zamanian; Hammarlund (79’ Longo), Kajan. All. Panico JUVENTUS (4-2-3-1): Peyraud-Magnin; Lenzini, Sembrant, Rosucci, Salvai; Caruso, Gunnarsdottir (65’ Junge-Pedersen); Grosso (84’ Duljan); Bonansea (65’ Cantore), Girelli (84’ Nystrom); Beerensteyn. All. Montemurro Alessandro Guetta