Figline sconfitta beffa. Fermato dal Follonica in casa

FIGLINE

1

follinica gavorrano

2

FIGLINE 1965: Pagnini, Dema (87’ Iaiunese), Banchelli (68’ Caggianese), Di Blasio (55’ Sesti), Sabatini, Ficini, Zellini, Lebrun (46’ Bonavita), Rufini, Torrini, Zhupa (75’ Fiore). All.: Tronconi.

FOLLONICA GAVORRANO: Filippis, Ceccanti, Pignat, Dierna, Origlio (84’ Modic) , Pino, Talla (64’ Grifoni) Masini (89’ Mezzasoma), Ampolloni, Botrini, Regoli (77’ Marcheggiani). All.: Masi.

ARBITRO: Giallorenzo di Sulmona.

MARCATORI: 17’ Masini, 22’ Torrini, 58’ Talla.

NOTE: spettatori 300. Ammoniti: Botrini, Ficini, Dierna, Talla, Origlio, Sabatini, Ceccanti. Espulso all’82’ Sesti per reazione. Recup.: 2’+6’.

Sconfitta beffa per il Figline costretto a fermarsi dopo cinque gare positive. Nel complesso è stata una prestazione accettabile, con alcuni errori difensivi che hanno via libera a qualche affondo degli ospiti. Alcuni episodi girati male per la squadra di Tronconi che hanno pesato sulla sconfitta, come l’inferiorità numerica nel finale. Al pronti e via gli ospiti si mostrano aggressivi: al 14’ Pagnini è bravo ad anticipare Botrini. Tre minuti il Follonica Gavorrano passa in vantaggio: Pino scodella un assist perfetto per Masini che insacca. Pronta reazione del Figline con Rufini, ma la sua conclusione viene deviata da Dierna. Al 22’ arriva il pareggio. C’è un cross perfetto per di testa di Torrini che di precisione insacca. Il Figline tira un sospiro di sollievo, ma sono gli ospiti con Talla a farsi di nuovo pericolosi.

Nella ripresa al pronti e via la traversa di Talla fa capire che la squadra di Masi fa sul serio. Difatti al 58’ Talla sfrutta un perfetto assist di Origlio per segnare il gol del vantaggio. Il Figline si catapulta in avanti, ma trova difficoltà a passare. Filippis al 67’ su un micidiale rasoterra Banchelli è bravo a salvare il risultato.

Giovanni Puleri