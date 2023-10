Figline costruisce senza cinismo. L’Orvietana non fa sconti e vince

ORVIETANA

3

FIGLINE

1

ORVIETANA: Marricchi, Caravaggi, Lorenzini, Congiu, Ricci, Siciliano, Manoni, (67’ Orchi), Greco (85’ Labonia), Santi (85’ Veneroso), Fabri (48’ Osakwe), Marsili (87’ Sforza). All. S.Fiorucci.

FIGLINE: Simoni, Dema (66’ Fiore), Diarra (75’ Iaiunese), Sesti (66’ De Blasio), Sabatini, Ficini, Zellini, Bonavita, Bruni, Torrini (79’ Cavaciocchi), Rufini (50’ Banchelli). All. S.Tronconi.

Arbitro: Scarpati di Formia

Marcatori: 38’ Bruni (F), 62’ Osakwe (O), 64’ Greco (O), 73’ Marsili (O).

ORVIETO - Il Figline, per quasi un’ora di gioco, illude contenendo senza danni il forcing iniziale dei padroni di casa, e provando a gestire la partita. In porta conferma Simoni e il nuovo portiere, Pagnini, si accomoda in panchina. Così fa anche Di Blasio, titolare nella gara precedente. In mezzo al campo, Sesti usa gli strumenti da geometra, Diarra e Zellini occupano bene le fasce, Bruni è l’unico in avanscoperta, alle spalle Torrini e Rufini. Il 3-5-2 che sembra preferire il tecnico Tronconi, se c’è, appare abbastanza mascherato. Bene, comunque, per dar modo alla squadra, almeno nei primi 50’, di costruire tre grandi occasioni. Della prima, alla mezz’ora, non sa approfittare Bonavita, solo nella trequarti avversaria, che propende per il pallonetto difettando di precisione. Bruni, dieci minuti dopo si dimostra più scaltro: l’Orvietana perde palla, che arriva al numero nove, sornione nel vedere Marricchi leggermente fuori posizione e batterlo con un’esecuzione chirurgica, ma la palla s’infila all’altezza del secondo palo. Ultimo, Diarra da posizione decentrata, forse toccato dal portiere con la punta delle dita, ma quanto basta per mandare la palla sul palo. Al Figline, dopo il palo, viene però a mancare l’energia. E Osakwe, da poco entrato, trova la rete di testa, al 60’, e due minuti dopo il raddoppio con Greco, servito da Lorenzini. Per il Figline, Marsili al 79’ emula Bruni piazzando la palla nell’angolo dove Simoni, forse partito in leggero ritardo, non può arrivare.