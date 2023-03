Due vittorie e tanto entusiasmo Guelfi in trasferta a caccia del tris Ma contro i Frogs sarà gara vera

Due larghe vittorie nei primi due incontri stagionali e il primo posto in classifica saldamente tra le mani. I Guelfi Firenze hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi e dopo aver battuto gli Skorpions Varese e gli Stainless Steel Warriors Emilia, i viola del football americano oggi alle 21 scenderanno in campo al Velodromo Vigorelli di Milano contro i neo promossi Frogs Legnano. I gigliati saranno costretti ancora a fare a meno del quarterback Andrea Fimiani e del defensive back Ryan Lonzar, ma potranno fare affidamento sullo statunitense Jared Gerbino, autore di quattro touchdown e di tre TD pass in questa prima parte di stagione. I viola potranno inoltre contare su quell’Andrea Poglietelli, defensive end gigliato, eletto MVP settimanale della Prima Divisione dopo una prestazione da quattro sack.

I Frogs Legnano invece scenderanno in campo alla sfida di oggi dopo aver rimediato una sconfitta nella loro prima partita stagionale, nella quale si sono arresi per 40-6 ai Dolphins Ancona. La formazione lombarda, in questa seconda sfida della sua stagione, cercherà quindi di arginare i campioni d’Italia. Società di grande tradizione, i Frogs sono tornati nel massimo campionato italiano dopo venti anni, sostituendo i Seamen Milano, passati alla Efl, lega professionistica europea.

Proprio dal roster dei Seamen Milano hanno pescato a piene mani i Frogs, che hanno integrato il loro organico con alcuni giocatori ex Milano. La squadra guidata da coach Tony Addona potrà inoltre contare su due statunitensi in arrivato da Colorado Mesa University: il quarteback Eystin Salum e la free safety Monquavion Justin.

Fabio Ferri