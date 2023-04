Due campionati, test e training Ale Baccani: un 2023 a tutto gas

Duro lavoro. Queste le parole d’ordine che caratterizzeranno il 2023 di Alessandro Baccani. E’ l’anno delle novità per il pilota fiorentino che sarà impegnato in due campionati ed in un programma di test molto serrato.

Ale Baccani ritornerà al volante, dopo due anni di pausa, in coppia con Paolo Venerosi, partecipando al Campionato Italiano GT in classe GT Cup con una Porsche 991 GT3 Cup seguita dal Team Ebimotors. Parallelamente sarà occupato con Sadamoto Takahashi nel Porsche Sport Cup Suisse con una 992 GT3 Cup seguita dal Team Ombra. Baccani seguirà anche un pilota marchigiano in una fitta serie di test con una Porsche Cayman GT4 Clubsport. Non è finita. Al pilota fiorentino anche il compitodi lavorare come istruttore e segretario della Federazione Porsche Club.

Andrea Sciannimanico