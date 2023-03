Dopo Istanbul si va subito a Cuneo Savino Del Bene, che tour de force

Si chiude stasera una settimana durissima per la Savino Del Bene Scandicci, con due lunghe e impegnative trasferte una dopo l’altra. Mercoledì sera la squadra di Barbolini ha giocato a Istanbul contro il Thy, conquistando il pass per la finale di Coppa Cev e rientrando alla base giovedì, ma già ieri è ripartita alla volta di Cuneo, dove stasera alle 20.30 affronterà la Cuneo Granda San Bernardo nell’anticipo della terz’ultima giornata della regular season di A1, che sarà trasmesso in diretta su Rai sport Hd. Una gara importante per consolidare il secondo posto, ma anche per tornare alla vittoria dopo due sconfitte, quella in campionato nello scontro diretto contro la capolista Conegliano e quella in Europa, dolcissima, contro il Thy, un 2-3 a qualificazione già acquisita:

"Quella con Cuneo – ammette il coach della Savino Del Bene Massimo Barbolini – sarà una partita complicata, perché siamo stanchi non solo fisicamente, ma anche a livello mentale: giocare continuamente ed ottenere risultati non è facile. Siamo arrivati ad un punto della stagione in cui dobbiamo stringere i denti: in campionato ci servono almeno sei punti per essere sicuri del secondo posto, e cercheremo di fare il meglio possibile già nella partita contro le Gatte. Si tratta di un match alla nostra portata se ci metteremo tanta attenzione: è ovvio che sarà difficile giocare al massimo, ma se avremo le occasioni dovremo saperle sfruttare". Il recente dispendio di energie potrebbe consigliare al tecnico scandiccese di attuare un po’ di turnover, ma occhio alla Cuneo Granda dell’ex coach Massimo Bellano, che ha ancora una piccola speranza di approdare ai play off e che può contare su giocatrici importanti come Kuznetsova, Gicquel, Signorile e Szakmary, oltre all’altra ex Cecconello al centro.