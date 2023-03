Dal Piazzale a Sesto per Alfredo Martini Oggi la corsa con 130 corridori al via

Ricordare un personaggio unico come Alfredo Martini con una gara fiorentina con partenza dal Piazzale Michelangelo ed arrivo a Sesto Fiorentino, a 100 metri dalla casa dove abitava il grande saggio del ciclismo. Oggi sarà la terza edizione della "Per Sempre Alfredo" dopo i successi di Matteo Moschetti e dello svizzero Marc Hirschi l’anno scorso, entrambi in maglia UAE Emirates. Sono 19 le formazione con 3 team World Tour, 6 Professional e 10 Continental, per la gara che riporta i professionisti in Toscana, 24 ore dopo la Milano-Sanremo e alla vigilia della Settimana Internazionale Coppi e Bartali che scatterà da Riccione martedì 21 marzo. Alla corsa 130 corridori con alcuni di buon livello, desiderosi di mettersi in luce. Fra i principali iscritti Wurf, Hayter, Camargo, Steinhauser, Van der Beken, Conti, Fancellu, Mazzucco, Foldager, Garosio, Fiorelli, Calzoni, Gabburo.

Il ritrovo è previsto in mattinata al Piazzale Michelangelo, con partenza ufficiosa alle 12, mentre il via ufficiale avverrà dal Lungarno Carlo Alberto Dalla Chiesa alle 12,10 in direzione Pontassieve. Dalla Valdisieve la corsa farà ingresso in Mugello per affrontare un paio di brevi giri nella zona di Scarperia, e più avanti la salita da Barberino di Mugello a Montecarelli, quindi discesa verso il Lago di Bilancino per affrontare lo strappo del Cornocchio e proseguire verso Le Croci, la discesa su Calenzano per un primo passaggio dalla Collina (via Baroncoli), salita breve ma impegnativa, seguita da una discesa tecnica e insidiosa con alcuni tornanti davvero impegnativi. Raggiunto il traguardo di Sesto in via Garibaldi, i corridori transiteranno davanti alla casa dove abitava Alfredo Martini per affrontare due giri di 23 chilometri sulle strade dei comuni di Sesto e Calenzano e sempre con l’asperità della Collina prima della conclusione prevista dopo 190 km tra le 16,20 e le 16,50. La corsa sarà trasmessa su Rai Sport Canale 58 domenica sera alle 20,30.

Antonio Mannori