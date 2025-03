Corri alla Romola, tutto pronto per la 37esima edizione

San Casciano (Firenze), 24 marzo 2025 – La 37ª edizione della Corri alla Romola, in programma domenica 30 marzo, si preannuncia come un evento imperdibile per gli appassionati di podismo. Da tempo, la manifestazione è al centro dell’attenzione nel mondo della corsa, e le previsioni parlano di almeno 500 partecipanti pronti a sfidare il suggestivo percorso tra le colline fiorentine. Per tutti i primi 500 iscritti è previsto un dolce omaggio pasquale: un uovo di cioccolato che renderà ancora più speciale questa giornata di sport e convivialità.

La gara, ormai una classica del podismo fiorentino, si snoda lungo un tracciato di 14,5 km immerso nel verde dei boschi del Comune di San Casciano Val di Pesa, con strade prevalentemente bianche. Il percorso, caratterizzato da continui saliscendi, richiede attenzione e gestione dello sforzo, rendendo la sfida ancora più avvincente. L'organizzazione è affidata al GS Podistica Valdipesa, guidato dal presidente Agostino Scortichini, che ha predisposto numerosi punti di ristoro lungo il percorso. Al termine della gara, i partecipanti potranno recuperare le energie con un ricco ristoro a base di dolci casalinghi, in perfetto spirito di accoglienza e tradizione. Ma il sodalizio sportivo non si ferma qui: già si lavora al prossimo grande appuntamento, la Chianti Classico Marathon, in programma l’11 maggio a Mercatale Val di Pesa. Un altro evento che promette emozioni e una straordinaria cornice paesaggistica. Il servizio fotografico ufficiale sarà curato dalla ETS Regalami un Sorriso, che immortalerà i momenti più belli di questa festa dello sport.